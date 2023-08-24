В Сингапуре запустили «самый пушистый в мире круиз» 24.08.2023, 16:35

1,068

Во время круиза пассажирам предлагают необычные развлечения.

Компания Tall Ship Adventures Pte Ltd на Сентозе, Сингапур, представила «самый пушистый в мире круиз», предлагая владельцам кошек незабываемое путешествие вместе с питомцами на борту судна Royal Albatross, пишет New Voice.

Компания стремится интегрировать кошек в повседневную жизнь, позволяя владельцам не разлучаться со своими питомцами ни на минуту.

Во время круиза пассажирам предлагают необычные развлечения. Владельцы кошек могут позировать вместе со своими любимцами в милых костюмах, наслаждаясь прекрасным видом из Cat Lounge — уютного дизайнерского домика. Стоимость круиза начинается от 225 долларов для взрослых и 125 долларов для детей, включая кошек в путешествии. Однако, кошки должны находиться в специальных переносках как при посадке, так и при высадке на берег.

Каждому путешественнику предоставляется возможность насладиться четырьмя блюдами включая вегетарианские варианты. Меню включает в себя разнообразные блюда, такие как обжаренные креветки с чесноком, лосось в соевой глазури мисо и другие деликатесы.

Также предлагается пакет «Purr-fect Birthday» стоимостью 600 долларов. В эту стоимость включено путешествие на двоих взрослых и их кошек, приветственный коктейль «Puurfect Punch» и доступ к безалкогольным напиткам. Всего за 150 долларов сверху можно приобрести пакет «Meow-tastic VIC», в который включены персональная поздравительная открытка, бутылка домашнего шампанского и букет из шести роз. Также гостям предложат обед из семи блюд.

До участия в круизе допускаются все кошки, которые вакцинированы, стерилизованы и привыкли к приключениям на свежем воздухе. Кошки также обязаны быть в шлейках с поводком длиной не более 1,5 метров. Каждой кошке выдают пакет-пробник кошачьего корма от PetCubes, чтобы они могли насладиться вкусным ужином во время путешествия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».