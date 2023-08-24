Метро в Минске будет работать по-новому
- 24.08.2023, 16:51
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Уже с 28 августа.
Минский метрополитен с 28 августа переходит на зимний режим работы.
На первой и второй линиях интервал движения поездов в утренние часы пик (с 7.00 до 9.00) составит две минуты, а в вечерние часы пик (с 17.00 до 19.00, в пятницу — с 16.00 до 18.30) будет две с половиной минуты.
На третьей линии интервал движения поездов остается прежним.
Станции открыты для приема пассажиров с 5.30 до 00.40. Вестибюль № 1 «Купаловской» (вход с улицы К. Маркса) открыт с 7.00 до 21.00.
Для поездок с пересадкой на станциях «Октябрьская» — «Купаловская», «Площадь Ленина» — «Вокзальная», «Фрунзенская» — «Юбилейная площадь» перед окончанием работы метрополитена, рекомендуется прибывать на пересадочную станцию не на последнем, а на предпоследнем поезде.