«Им нужны рабы, а не бизнесмены» 24.08.2023, 17:05

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Крик души белорусского предпринимателя.

Читатель сайта Charter97.org рассказал об отношении властей к предпринимателям:

— Лет 10 назад открыл я небольшой продуктовый магазин. Был он очень популярен среди жителей нашего микрорайона. Люди приходили и за морской рыбой, и за мясными деликатесами. Работал магазинчик с 7 утра и до 10 вечера. У нас всегда было много покупателей.

Но пришла в наш городок сеть «Евроопт», и магазин поставили прямо рядом с моим магазинчикоv. Поток людей перераспределился.

С тех пор начались мои проблемы. Покупатели ушли в блестящие и просторные магазины. А я начал работать с потерями. Так длилось где-то год. Надеялся я завлечь покупателей необычными товарами, лучшим качеством. Но нет, люди бедные, смотрят, лишь бы дешевле. Никто не заботится о качестве.

Трудно мне далось решение о закрытии магазина, но выхода нет. Закрыл, но закрытие магазина несет для меня еще большие убытки, так как налог за землю и коммунальные услуги оплачивать нужно в любом случае. Вот только вопрос, из чего?

Решил я продать свой магазин, но нет купцов. Так сказать, нет глупых.

Вот так государство расправляется с бизнесменами, не думая о том, куда деваться людям, которые в результате закрытия магазинчика лишились своих рабочих мест.

За последние несколько лет только на нашей улице закрылось 3 магазина! Представьте масштаб упадка для маленького городка. А что власти? Они и рады, ведь чем более ты беден, тем проще тобой управлять. Им нужны рабы, а не бизнесмены.

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