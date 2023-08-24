«Хохочу над здешним клоуном Лу» 1 24.08.2023, 17:26

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Об «успехах» белорусской фармацевтики.

Белорус из Копыля оригинально прокомментировал для сайта Charter97.org истерику Лукашенко из-за вакцин:

— Вот читаю и хохочу над здешним клоуном Лу. Он традиционно «жэстачайше» планирует разбираться с вакцинами против вирусов и приписками в этой сфере. Конечно же, я горжусь достижениями нашей фармацевтики, особенно предприятия «БелВитунифарм», которое разработали вакцину против ковида. И в 2024 году планирует ее широко производить. Какое счастье, какая гордость за страну!

Вот только вакцина нам была нужна, когда свирепствовала напасть коронавируса в 2020 году. Когда люди умирали десятками и сотнями в нашем небольшом Копыле. Когда каждый сидел в ожидании, когда же позволят закупить европейские качественные вакцины! Но нет. Вы здесь пока подождите, похороните своих близких старшего возраста, бойтесь выходить в магазин за продуктами!

Когда же начали делать прививки российской вакциной, я побежала и от безысходности сделала прививку ей. И что вы думаете? Чудеса российской медицины: страх умереть от ковида прошел, так как появилась реальная боль в руке, с которой я боролась целый год.

Боль была такой сильной, что не давала спать по ночам. После, обивая пороги разных специалистов и ища спасения, я встретила уйму несчастных с такими же побочными эффектами.

Cегодня я хлопаю в ладоши от достигнутого прогресса белорусской фармацевтики. Кому она сегодня нужна, та вакцина? Как заставить людей колоть себе невесть что? Поэтому будут и приписки, и мошенничество. Пусть бы вообще вновь объявили бы невидимые вирусы «несуществующими». А людей отправили бы всех на лед или трактор, а еще лучше — на танк.

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