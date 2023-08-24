Ученые: Собаки лучше реагируют на женские голоса, чем на мужские 1 24.08.2023, 17:45

Это исследование является первым в своем роде.

Ученые провели серию экспериментов с участием 19 взрослых собак различных пород: 5 золотистых ретриверов, 3 бордер-колли, 3 кокер-спаниеля, 1 австралийская овчарка, 1 китайская хохлатая, 1 керн-терьер, 1 лабрадор-ретривер и 4 дворняги. Перед испытанием собаки прошли специальную подготовку, нацеленную на обучение собак оставаться неподвижными во время процесса сканирования мозга при помощи ф-МРТ, пишет techinsider.

Затем каждому животному дали прослушать записи голосов 12 мужчин и 12 женщин, каждый человек на своих записях общался с животным, со взрослым противоположного пола и с младенцем по очереди.

Результаты исследования показали, что слуховые области мозга собак больше реагировали на речь людей, когда они обращались к животным и младенцам, особенно если говорили женщины.

Такая реакция собак на женскую речь может быть связана с тем, что женщины инстинктивно меняют тембр голоса при разговоре с младенцами и животными, в научной литературе такую речь называют «baby-talk», или «родительский язык». Недавно мы уже рассказывали об этом и упомянули, что высокий голос, повышенная интонация, упрощенный набор слов и повторяющиеся фразы привлекают внимание ребенка, поскольку такие звуки отличаются от окружающего его шума. Так что в этом плане мозг питомцев походит на мозг новорожденных детей.

Ученые отметили, что тембровые паттерны, характеризующие женскую речь, обычно не используются в общении между собаками в дикой среде. Следовательно, результаты этого исследования могут служить доказательством нейронных предпочтений, которые развились у животных за время их одомашнивания.

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