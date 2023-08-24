ГАИ придумала способ, как проще объехать перекрытый мост между Московской и Чкалова в Минске 24.08.2023, 18:19

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Он понравится не всем.

В Минске почти на полтора года перекрыли оживленный путепровод Московская — Чкалова из-за капремонта. Объехать этот участок, чтобы не застрять в пробке, можно через улицу Жуковского. В ГАИ сообщили, что с 25 августа там можно будет двигаться в одну сторону по двум полосам, а припаркованные в крайней полосе автомобили придется убрать.

С 25 августа меняется схема дорожного движения на улице Жуковского в Минске, это касается участка от улицы Воронянского до улицы Могилевской.

Сама улица двухполосная в каждом направлении, однако фактически двигаться можно лишь в одной полосе: на крайней правой постоянно припаркованы автомобили.

Однако с пятницы движение по улице Жуковского со стороны улицы Воронянского в сторону улицы Могилевской будет организовано по двум полосам, а парковка по нечетной стороне будет запрещена. В обратном направлении по-прежнему будет открыта только одна полоса.

В ГАИ пояснили, что нововведение принято для того, чтобы избежать пробок на Жуковского: из-за ремонта моста между Чкалова и Московской транспортная нагрузка на улицу увеличилась. Кроме того, вскоре откроют движение по продолжающему ее проспекту Мира — от Кижеватова до Аэродромной.

Напомним, путепровод Московская — Чкалова в июле перекрыли на капитальный ремонт. На мосту теперь можно двигаться всего по одной полосе в каждом направлении на ограниченной скорости.

Объезжать этот участок в ГАИ советуют по улицам Воронянского и Жуковского с последующим выездом налево на улицу Толстого либо направо на улицу Могилевскую. С противоположной стороны путепровод можно объехать по улице Суражской с выездом на улицу Железнодорожную и проспект Жукова.

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