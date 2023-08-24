Российские чиновники проглотили языки после падения самолета Пригожина 24.08.2023, 18:13

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Молчит и Путин.

Российские официальные лица продолжают хранить молчание в связи с гибелью Пригожина, которая вошла топ поисковых запросов Google и заняла первые полосы мировых СМИ.

Президент РФ Владимир Путин, накануне находился с визитом в Курске, а к полуночи вернулся в Москву, где в четверг вручил звезды Героев России экипажу танка «Алеша». Утром Путин по конференцсвязи выступал на саммите БРИКС, где обвинял Запад в выкачивании ресурсов из развивающихся стран и обещал быть «надежным партнером» для «друзей» из Африки.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, который находится на саммите очно, также не комментировал ситуацию с Пригожиным. На пресс-конференции, куда пускали только по спецприглашениям, он рассказывал о включении новых членов в БРИКС, критиковал Запад за невыполнений требований по зерновой сделке и обвинял Францию в поставках оружия Украине.

Комментариев по ситуации не поступило ни от представителей Следственного комитета, который расследует катастрофу, ни от чиновников Росавиации, которая опубликовал Пригожин был зарегистрирован на потерпевший крушение рейс. Молчат представители экстренных служб, которые собирали тела и обломки, разлетевшиеся на расстоянии около двух километров.

Ни одного поста по ситуации с Пригожиным не опубликовал в Telegram зампред Совбеза Дмитрий Медведев, прежде обильный на ядерную риторику. Как один «прикусили языки» депутаты Государственной Думы. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже три недели не проводит ежедневные брифинги: последний раз он давал комментарии СМИ 4 августа.

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