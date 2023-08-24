Украинские пограничники подтвердили, что «вагнеровцы» покидают Беларусь 24.08.2023, 18:22

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Перемещение боевиков фиксирует и украинская разведка.

Государственная пограничная служба Украины и украинская разведка фиксируют, что боевики террористической организации ЧВК «Вагнера» покидают территорию Беларуси.

Спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии УП рассказал, что в последнее время происходил определенный отток «вагнеровцев» из Беларуси. Пограничники предполагают, что после информации о гибели хозяина боевиков Евгения Пригожина в авиакатастрофе он может усилиться.

«Мы фиксируем, что количество представителей ЧВК «Вагнер» в Республике Беларусь за последнее время уменьшилось. И такая ситуация была еще до вчерашнего дня… Учитывая вчерашнее событие в России, дальнейшее пребывание „вагнеровцев“ в Беларуси вообще может быть под большим вопросом», — заявил он.

Демченко также сказал, что «вагнеровцы» по-прежнему не представляют значительной угрозы для Украины.

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