Украинские пограничники подтвердили, что «вагнеровцы» покидают Беларусь
- 24.08.2023, 18:22
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Перемещение боевиков фиксирует и украинская разведка.
Государственная пограничная служба Украины и украинская разведка фиксируют, что боевики террористической организации ЧВК «Вагнера» покидают территорию Беларуси.
Спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии УП рассказал, что в последнее время происходил определенный отток «вагнеровцев» из Беларуси. Пограничники предполагают, что после информации о гибели хозяина боевиков Евгения Пригожина в авиакатастрофе он может усилиться.
«Мы фиксируем, что количество представителей ЧВК «Вагнер» в Республике Беларусь за последнее время уменьшилось. И такая ситуация была еще до вчерашнего дня… Учитывая вчерашнее событие в России, дальнейшее пребывание „вагнеровцев“ в Беларуси вообще может быть под большим вопросом», — заявил он.
Демченко также сказал, что «вагнеровцы» по-прежнему не представляют значительной угрозы для Украины.