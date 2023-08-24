Пастор Вячеслав Гончаренко вышел на свободу 1 24.08.2023, 18:38

Вячеслав Гончаренко

Он записал для верующих своей церкви короткое видеообращение.

Об освобождении пастора евангельской церкви «Новая жизнь» Вячеслава Гончаренко сообщила «Христианская визия».

Вячеслав Гончаренко был задержан вместе со своим зятем Ильей Будаем 14 августа.

Гончаренко обвинили по статье 24.3 КоАП Беларуси («Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий») и присудили 10 суток ареста.

Илье Будаю тогда же дали 5 суток ареста, его также выпустили после их отбытия.

Пастор Гончаренко после освобождения записал для верующих своей церкви короткое видеообращение, в котором поблагодарил их за молитвы:

«Привет всем! Иду домой! Спасибо всем, кто молились, Господь был со мной, я это чувствовал. Всех люблю, обнимаю, до встречи!»

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