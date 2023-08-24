CNN опубликовало спутниковый снимок обломков бизнес-джета Пригожина 24.08.2023, 18:50

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Место катастрофы имеет форму вытянутого овала.

Фюзеляж самолета, на котором был главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, был в основном целым, когда бизнес-джет упал на землю 23 августа, согласно спутниковым фото, обнародованным CNN.

Журналисты сообщили, что на спутниковом снимке можно увидеть, что место катастрофы имеет форму вытянутого овала. По их данным, на месте находится фюзеляж самолета, который был почти целым в момент падения.

Издание отмечает, что несмотря на то, что большинство обломков находится на месте падения фюзеляжа на краю лесной поляны, меньшие фрагменты самолета упали в других местах.

Также на снимке видно, что часть хвоста самолета лежит на лужайке возле домов, более чем в одном или двух километрах к юго-востоку от основного места падения обломков.

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