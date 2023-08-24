Путин впервые прокомментировал падение самолета Пригожина 24 24.08.2023, 19:11

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ФОТА: GETTY IMAGES

Президент РФ выразил соболезнования «всем, кто погиб в авикатастрофе с самолетом Пригожина».

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования «всем, кто погиб в авикатастрофе с самолетом Пригожина». Об этом пишет ТАСС.

«Действительно, если там [в разбившемся самолете] находились, а вроде первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании «Вагнер», хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем.

Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя, и тогда, когда я просил его об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы», — цитирует Путина информагентство.

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