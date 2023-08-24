Reuters: Самолет Пригожина могли сбить ракетой класса «земля-воздух» 7 24.08.2023, 19:30

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иллюстративное фото

Самолет с главарем ЧВК «Вагнера» потерпел крушение 23 августа.

В Соединенных Штатах Америки считают, что авиакатастрофа, в которой погиб главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, могла быть спровоцирована ударом от ракеты класса «земля-воздух».

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, по словам двух американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности, вероятно самолет с Пригожиным был сбит ракетой класса «земля-воздух», которую выпустили с территории России.

«Чиновники, которые говорили на условиях анонимности ввиду чувствительности этого вопроса, подчеркнули, что эта информация все еще является предварительной и находится на стадии проверки», - добавляет Reuters.

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