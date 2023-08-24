До +29°С ожидается в Беларуси в пятницу 1 24.08.2023, 19:37

Будет преимущественно без осадков.

До плюс 29 градусов и грозы ожидаются в Беларуси 25 августа, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет переменная облачность. Погода ожидается преимущественно без осадков, лишь местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится туман. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем западный, юго-западный 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов, а днем будет колебаться от плюс 20 градусов по северо-востоку до плюс 29 градусов по юго-западу.

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