WSJ: США призывают Украину провести на юге общевойсковую операцию 24.08.2023, 20:08

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В США считают, что ВСУ получили достаточно техники и боеприпасов, чтобы прорвать российскую оборону.

Медленное продвижение украинских войск, сменивших тактику после потерь в начале контрнаступления, стало причиной споров между американскими и украинскими военными. Первые убеждают вторых вернуться к тактике общевойсковой операции, которая предполагает совместные действия разных родов войск и которой западные инструкторы обучали украинцев в последние месяцы на базах НАТО.

ВСУ получили достаточно техники и боеприпасов, чтобы прорвать российскую оборону и выйти к побережью Азовского моря, считают некоторые работающие с Киевом американские военные, пишет The Wall Street Journal. Тем более что ожидать в следующем году новых поставок в таких же объемах, как до сих пор, не приходится, поэтому нужно переломить ситуацию до наступления зимы. Украинские командиры возражают. Как рассказал WSJ чиновник США, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на одной встрече с американцами заявил, что они не понимают природы конфликта. «Это не борьба с незаконными вооруженными формированиями, это Курск», — добавил он, имея в виду Курскую битву во время Второй мировой войны.

Залужный также сказал американским чиновникам, что его части вскоре смогут прорвать российскую оборону. Советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил во вторник журналистам, что в Вашингтоне не считают ситуацию на поле боя тупиковой.

Украинцы настаивают, что нынешняя тактика, при которой отдельные пехотные части понемногу отвоевывают небольшие куски территории, необходима для минимизации потерь и сохранения боевого потенциала в долгосрочной перспективе. Американцы же считают, что подготовленные ими украинские бригады слишком «размазаны» по линии фронта, чересчур много солдат находится на востоке, не предпринимаются совместные усилия, объединяющие разминирование, работу артиллерии и механизированных частей. Поэтому продвижение на юге идет слишком медленно, что оставляет российской армии возможности для укрепления обороны и дополнительного дистанционного минирования подступов с помощью артиллерии.

Подготовку на 40 базах НАТО прошли более 70 000 украинских военнослужащих. Но главным элементом было обучение участию в общевойсковой операции 14 мотострелковых и механизированных батальонов, а также батальонов национальной гвардии (около 8000 военнослужащих). Эти подразделения прошли 12-недельную тренировочную программу, которая завершилась неделей учений, где роль противника исполняли американские части.

Сейчас такую подготовку проходят еще два батальона, один из них получит 31 танк Abrams и будет развернут осенью вместе с противоминной и инженерной техникой, заявил полковник Мартин О’Доннелл, представитель Сухопутных войск США в Европе.

Однако американские войска проводят общевойсковые операции, обеспечив превосходство в воздухе, обращает внимание генерал ВВС в отставке Филип Бридлав, бывший верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. «У Украины [такого превосходства] нет. Также мы не дали ей высокоточную дальнобойную артиллерию. Так что когда начинаются все эти разговоры о том, что они не могут провести общевойсковую операцию, нам стоит просмотреть в зеркало», — говорит он.

Кроме того, «наши солдаты годами тренируются» проводить общевойсковые операции, а «у украинцев на это было всего несколько недель», признала недавно Кристин Уормут, курирующая сухопутные силы в Министерстве обороны США.

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