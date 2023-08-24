В Минске появились речные трамвайчики 1 24.08.2023, 20:23

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Где и за сколько можно прокатиться.

Пристань речных трамвайчиков находится на водохранилище Дрозды — у пересечения проспекта Победителей и улицы Ратомской. Всего «трамвая» два: «Друзья» и «Флибустьер» — каждый вмещает до 30 человек. «Онлайнер» узнал, в чем отличие этого водного транспорта от всего, что раньше было в Минске, и сколько будет стоить прогулка.

Как рассказали в компании «Суприм-Ф1», которая занимается речными прогулками, новая услуга доступна с начала июля. Особенность речных трамвайчиков в их комфорте. Если на катере ты можешь только сидеть на месте и наслаждаться видами, то здесь вполне можно перемещаться с места на место и даже танцевать. А еще можно опустить окна, и внутри будет тепло даже в промозглую погоду.

Прокатиться на речном трамвае можно с 10 до 22 каждый день. Конкретного расписания нет: плавательное средство отправляется в путь, когда собирается группа минимум из пяти-шести человек.

Прогулка длится 25 минут, стоимость для ребенка до 14 лет — 10 рублей, для взрослого — 15 рублей. Но также речной трамвайчик можно взять в аренду. Например, для праздника. Цена вопроса — 350 рублей в час.

Компания также занимается прогулками на теплоходе по Комсомольскому озеру и на катерах по Свислочи, прокатом байдарок, катамаранов и сапбордов. Как рассказал агентству «Минск-Новости» директор компании Василий Дегтярев, в планах выставить стеклянные пирсы и организовать кафе на воде — проект согласован. А еще спустить на воду теплоход «Мечта», который сейчас на ремонте. Летом он сможет выполнять свою основную функцию, а в течение всего года быть площадкой для ресторана.

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