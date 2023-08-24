NYT: США планируют начать обучение украинских пилотов на F-16 в сентябре 24.08.2023, 20:29

Решение могут официально объявить уже сегодня.

Пентагон намерен начать тренировки пилотов Украины на истребителях F-16 на территории Соединенных Штатов Америки уже в сентябре.

Об этом сообщает The New York Times.

Издание напоминает, что еще на прошлой неделе представители Минобороны США заявляли, что американцы займутся обучением украинских пилотов, если страны Европы достигнут максимума своего потенциала в этом вопросе.

Сейчас же позиция Вашингтона по тренировке пилотов изменилась. Бойцы Воздушных сил ВСУ будут проходить обучение и в США, как только Украина их определит.

Как уточняют журналисты, неясно, будут ли в США обучаться пилоты, изначально предназначенные для европейских программ подготовки, или это будет дополнительная группа.

В NYT отмечают, что о решении насчет обучения могут официально объявить уже сегодня, 24 августа.

«Пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем приступят к многомесячной летной подготовке в Аризоне», - приводит издание слова неназванного американского чиновника.

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