NYT: США планируют начать обучение украинских пилотов на F-16 в сентябре
- 24.08.2023, 20:29
Решение могут официально объявить уже сегодня.
Пентагон намерен начать тренировки пилотов Украины на истребителях F-16 на территории Соединенных Штатов Америки уже в сентябре.
Об этом сообщает The New York Times.
Издание напоминает, что еще на прошлой неделе представители Минобороны США заявляли, что американцы займутся обучением украинских пилотов, если страны Европы достигнут максимума своего потенциала в этом вопросе.
Сейчас же позиция Вашингтона по тренировке пилотов изменилась. Бойцы Воздушных сил ВСУ будут проходить обучение и в США, как только Украина их определит.
Как уточняют журналисты, неясно, будут ли в США обучаться пилоты, изначально предназначенные для европейских программ подготовки, или это будет дополнительная группа.
В NYT отмечают, что о решении насчет обучения могут официально объявить уже сегодня, 24 августа.
«Пилоты сначала пройдут обучение английскому языку в Техасе, а затем приступят к многомесячной летной подготовке в Аризоне», - приводит издание слова неназванного американского чиновника.