Визовый центр Испании в Минске приостановил прием документов 2 24.08.2023, 20:42

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Теперь там можно только забрать паспорта.

Визовый центр Испании в Минске с 24 августа временно приостановил прием документов по техническим причинам. Соответствующее объявление от имени администрации появилось в самом центре.

Теперь там можно только забрать паспорта. Когда возобновится прием документов — неизвестно.

За испанскими визами белорусам теперь придется ездить в Россию.

Ранее испанский визовый центр в Минске уже был закрыт более года, и белорусам приходилось ездить на подачу документов в испанское консульство в Москве.

Возобновил работу центр в этом году в конце июня. Причем принятые документы все равно возили в Москву, что затягивало их оформление.

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