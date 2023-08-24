NYT назвало еще одну версию падения самолета Пригожина 11 24.08.2023, 20:50

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Не ракета.

Взрыв на борту самолета, который принадлежит главе ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, привел к падению самолета.

Об этом сообщает The New York Times.

Американских и другие западные официальные лица сообщили изданию, что взрыв на борту самолета, скорее всего, привел к его падению.

«Взрыв мог быть вызван бомбой или другим устройством, заложенным в самолет, хотя рассматриваются и другие версии, например, фальсификация топлива», - пишет издание.

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