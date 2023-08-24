Что происходит сейчас на авторынке «Малиновка» 2 24.08.2023, 21:11

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Белорусские авторынки относительно недавно были местом паломничества россиян.

«На каждый товар есть покупатель»

Первое и самое приятное изменение, которое сразу бросается в глаза, – асфальт на подъезде. На участке от МКАД до поворота к рынку дорожное покрытие заменили, а в проезде вдоль забора наконец-то качественно заделали ямы. Больше не приходится заниматься вынужденным слаломом, петляя вокруг выбоин, пишет abw.by.

За забором, кажется, стало гораздо больше машин. А вот толп потенциальных покупателей не заметили. Но во вторник днем это ожидаемая картина.

«Да, в отличие от выходных народу в будни гораздо меньше, – говорит продавец крупного автохауса. – Зато толку от них часто бывает больше. В субботу и воскресенье по рынку гуляет много «туристов»: ходят, смотрят, спрашивают – и на этом всё заканчивается. Многие просто пропадают, но некоторые возвращаются среди недели и оформляют покупку».

Сказать, что людей нет вовсе, нельзя. Молодая пара прогуливается между рядами в поисках машины, мужчина в возрасте изучает подкапотное пространство одного из автомобилей, еще один мужчина в сопровождении сына что-то обсуждает с продавцом.

Интересуюсь у собеседника, какой ценовой сегмент сейчас пользуется наибольшей популярностью. «Да всё продается, и за 15, и за 25, и за 50 тысяч долларов. И за 100 тысяч машины тоже уходят. На каждый товар есть свой покупатель», – отвечает тот.

Будто специально в подтверждение этого тезиса появляется человек, который с интересом рассматривает огромный Lincoln Navigator стоимостью $85.000 и начинает задавать вопросы продавцу: сколько мест, что под капотом, как динамика?

Сотрудник другой площадки придерживается иного мнения: «Скажем прямо, процесс идет так себе. Что-то покупают, но год назад было куда веселее. Кажется, что белорусам сейчас не очень надо. Все, кто хотел, уже купили себе свежие машины на волне ажиотажа или просто чего-то ждут. А россиянам с их нынешним курсом доллара всё это перестало быть интересно. Нет, иногда они появляются, иногда даже уезжают отсюда на купленных машинах, но всё подряд, как это было раньше, не выгребают».

А ведь на авторынке сегодня действительно выгребать и выгребать. Проплешин в стройных рядах выставленных на продажу машин почти нет. Да и рядов заметно прибавилось. И в них есть буквально всё, на любой вкус и кошелек.

Хотите доступный дизельный универсал из Европы – пожалуйста, хотите кроссовер из США – нет проблем. Это добро вообще под линеечку у одного из входов выставлено.

«Премиума» хватает, «электрички» в наличии. Микроавтобус нужен? Заходите и выбирайте. Сложно даже представить, что надо захотеть купить, чтобы не найти этого на рынке в Малиновке. Ладно, Zeekr 009 там точно нет.

Первый собеседник из крупного автохауса не разделяет пессимизма коллеги: «Сколько я уже слышу историй о том, что россияне или перестали к нам ездить, или вот-вот перестанут, а они всё ездят и ездят. Их действительно стало меньше, но не ноль и не один. Приезжают, смотрят, покупают, звонят, заказывают, забирают уже заказанное. Короче, процесс идет, покупатели из РФ в нем участвуют. Спрос там не удовлетворен, а выбирать не из чего. Правда, сейчас у них пошел тренд на машины из Китая, которые не стал возить только ленивый. Однако новый утильсбор внес поправки в это дело. Но они разберутся, что с ним делать».

Продавец из еще одного автосалона также говорит о том, что россияне не утратили интереса к нашему рынку: «Да, есть в РФ те, кто готов сесть за руль китайских машин. Автомобилей оттуда заметно прибавилось и на наших дорогах, значит, их кто-то покупает. Но большинство всё еще с недоверием относится к «китайцам» и предпочитает проверенные временем марки. Их логично покупать у нас. А утильсбор меняет правила игры, но не ситуацию в целом. С курсом валют та же история. Если надо свежая машина, то какие еще варианты? Придется заплатить больше».

Вердикт

В общем, мнения на рынке разделились. Одни продавцы говорят, что процесс идет, машины продаются, россияне продолжают ездить. «Всё заглохло, продаж мало», – рассказывают другие. Своя правда может быть и у тех и у других, ведь на продажи влияет множество факторов: цены, честность пробегов, ассортимент, подход менеджеров и многое другое.

Но со стороны кажется, что для белорусского покупателя ситуация становится чуть благоприятнее, чем год назад. Машин в продаже действительно много, цены на них не выросли, поэтому можно пытаться активно торговаться, ведь россияне, которые, если верить продавцам, не пропали, всё без разбора уже не вывозят, да и новый утильсбор действительно осложнил жизнь «перекупам» из РФ.

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