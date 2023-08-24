Зеленский: Положительное украинские контрнаступление нужно всему миру 3 24.08.2023, 21:18

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Украина воюет за общие ценности.

Положительный результат украинского контрнаступления зависит от ряда факторов, среди которых – наличие бронированного транспорта для медицинской эвакуации и средств для разминирования. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 24 августа на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Киеве, передает корреспондент издания «Гордон».

«Положительное контрнаступление нужно, я уверен, всему миру, потому что Украина воюет за наши общие ценности. Несмотря на то что я, наверное, повторяюсь в этих словах, но хочется, чтобы это осознали все в мире: контрнаступление положительное зависит от многих вещей», – заявил президент.

По его словам, важно не потерять мотивацию украинских военнослужащих.

«Для этого есть партнеры, мы и сегодня непосредственно говорили о максимальном подключении партнеров по поводу эвакуационных бронированных медицинских машин. Нам сегодня это очень важно – не потерять мотивацию бойца. Боец, который знает, что если что – медбрат, сестра, хирург, врач, военный хирург – если что, они приедут, бойцы смогут сохранить жизни, эвакуатор будет работать, бронированная техника будет на месте, он идет и защищает свое государство. Но совсем другая мотивация – когда ты защищаешь свое государство, а тебя не защищает никакая техника. Это абсолютно несправедливо. Поэтому вызовов много, которые оказывают влияние на положительное контрнаступление. Тысячи – именно такая плотность – тысячи мин, вы это знаете, все заминировано. Но идут люди. Бойцы идут вперед, и мы в них верим», – сказал он.

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