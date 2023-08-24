Норвегия станет третьей страной, от которой ВСУ получат истребители F-16 1 24.08.2023, 21:27

Премьер-министр Норвегии подтвердил информацию.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время визита в Украину 24 августа объявил, что его страна приняла решение передать ВСУ современные западные самолеты F-16. Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским.

«Господин президент, учитывая пункты нашего диалога, мы приняли решение передать норвежские F-16. И мы сейчас обсуждаем, когда и как», – сказал премьер Норвегии.

Он подчеркнул, что в настоящее время Норвегия переходит на более современные истребители, и несколько лет назад уже передала «значительную часть» своих самолетов Румынии.

«Сейчас два истребителя мы выделяем сразу для учебной миссии и будем рассматривать то, что осталось. Их не так много, но надеюсь, что мы сможем передать их Украине», – сказал премьер.

Он также сообщил, что Норвегия передаст Украине «определенное количество» наборов для разминирования.

По данным норвежского издания NRK, Норвегия может передать от пяти до 10 самолетов.

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