В Варшаве почтили память погибших в Украине белорусских воинов 24.08.2023, 21:39

В столице Польши прошел День Независимости Украины.

24 августа Украина отмечает День Независимости. В этот день миллионы украинцев празднуют свободу, независимость и суверенитет своего государства.

По этому случаю сегодня в центре Варшавы, на Замковой площади, в 18:30 началось празднование Дня Независимости Украины. Организаторами мероприятия являются Посольство Украины в Польше, общественная инициатива «Евромайдан Варшава» и фонд Stand With Ukraine.

В Варшаве также почтили память погибших в Украине белорусских воинов. На большом экране были показаны их фотографии.

С начала войны, которая началась в феврале 2022 года, за свободу Украины погибли более 20 белорусских добровольцев.

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