Как был уничтожен бизнес-джет Пригожина? 2 24.08.2023, 21:49

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Иллюстративное фото

ВВС разобрало все версии.

Особенность катастрофы самолета Евгения Пригожина в том, что в этом событии есть очень большая политическая составляющая — владелец ЧВК Вагнера и его соратники были вовлечены, как считает, наверное, большинство комментаторов, в конфликт с президентом России Владимиром Путиным, и поэтому версии о неисправности самолета или ошибке пилотов ими почти не рассматриваются, пишет Русская служба BBC.

Самые популярные версии — взрыв на борту самолета и обстрел зенитной ракетой с земли. Каждая из них имеет свои аргументы за и против.

Главным аргументом в пользу этих версий является тот факт, что бизнес-джет, очевидно, стал разваливаться в воздухе — некоторые его фрагменты были обнаружены далеко от фюзеляжа. Однако однозначного ответа на то, что произошло с самолетом Пригожина, пока никто не дал.

Что говорит следствие

Вечером после катастрофы агентство РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что следствие рассматривает все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Однако это не означает, что вероятность поломки самолета велика.

После каждой авиационной катастрофы следствие рассматривает определенный набор версий. Это происходит по стандартной процедуре. Самые общие, базовые сценарии любого авиационного происшествия — ошибка экипажа или техперсонала, неисправность техники, внешнее воздействие либо воздействие стихии.

Каждое из этих больших направлений расследования включает в себя множество более мелких сценариев, тоже стандартных, поскольку в авиации вообще жестко придерживаются правил и процедур, и происшествие чаще всего становится следствием их нарушения.

Поэтому после каждой авиакатастрофы следователи заявляют журналистам, что они рассматривают несколько сценариев, включая человеческий фактор, неисправность техники и внешнее воздействие.

В новостях могут сообщить, что берутся пробы топлива, что в аэропорту опечатывают емкости, из которых заправляли самолет, что проверяются данные его технического контроля, а также медицинские документы экипажа. Все эти действия содержатся в пункте 2.3 Правил расследования авиационных происшествий.

Транспондер

В открытых источниках существует не очень много данных, по которым можно сделать выводы о том, что произошло 23 августа в небе под Тверью.

Данные условно-объективного контроля имеются лишь в виде информации сервисов слежения за воздушным трафиком.

Один из них, самый известный, — это Flightradar24. Этот сервис отслеживает информацию, которую передает транспондер самолета в полете, и по нему можно узнать маршрут самолета, а также вертикальную и горизонтальную скорость, высоту на всех этапах полета.

Согласно этим данным, Embraer Legacy 600 с регистрационным номером RA-02795 летел с включенным транспондером с 17.59 московского времени по 18.11.

Судя по траектории полета, самолет включил транспондер уже в воздухе — так иногда делают бизнес-джеты. В это время он находился на высоте 3,7 км в районе подмосковного города Зеленоград и летел со скоростью 585 км в час, набирая высоту и ускоряясь.

В течение всего полета, зарегистрированного датчиками, самолет набирал высоту и увеличивал скорость, пока транспондер не перестал передавать информацию.

В этот момент самолет продолжал набирать высоту — транспондер отключился во время полета, поскольку на траектории не видно снижения. Это означает, что прибор либо был выключен, либо перестал работать по каким-то иным причинам, но это произошло в воздухе.

Видеозаписи

Еще один источник информации, по которому можно было бы судить о том, что могло произойти в воздухе, — это видеозаписи очевидцев.

На одной из записей видно, как самолет падает отвесно вниз в штопоре, за ним тянется дымный след. При этом в небе видно белое дымное облако, оставшееся, предположительно, в том месте, откуда падает самолет.

На записи слышно, как работает реактивный двигатель, но принадлежит ли он падающему самолету, непонятно.

Женщина, которая комментирует за кадром эти события, говорит, что были слышны два взрыва и что «беспилотник», как она выразилась, сбили. Она также говорит, что отдельно от самолета «куски летят».

На других кадрах падающий самолет видно хуже, и никто ни о каких взрывах не говорит.

Кроме того, были опубликованы фотографии обломков, и на двух снимках, как утверждается, видны небольшие отверстия, которые якобы похожи на следы попадания поражающих элементов зенитной ракеты. Что это за фрагменты, какой части самолета, пока неизвестно.

На других фотографиях видна хвостовая часть самолета, на которой таких следов не видно.

Чего мы не знаем

Строго говоря, прежде всего неизвестна причина, по которой упал самолет. Точно она будет известна лишь после проведения расследования и публикации его результатов.

Даже если исключить неисправность техники, погодные условия, ошибку управления и техобслуживания, оставив только внешнее воздействие (то есть любое воздействие на самолет, включая обстрел, преднамеренное повреждение, бомбу на борту и так далее), то версий могло быть очень много.

В конце концов можно быть уверенным только в том, что к катастрофе привело некое событие, о природе которого пока судить трудно.

В новостях и сообщениях в соцсетях нет информации о том, что экипаж подавал сигнал бедствия. Это может означать либо неисправность аппаратуры, либо неспособность экипажа выполнить это действие.

Отказ техники в полете может произойти, но при этом, чтобы экипаж не смог даже подать сигнал бедствия, он должен быть масштабным. Например, электропитание в самолете дублировано, и самые важные приборы и механизмы получают его из аварийного источника.

Привести же человека в бессознательное состояние даже на борту самолета можно множеством разных способов, включая отравление, моментальную разгерметизацию, которая на высоте 8,5 км может быть фатальной, взрыв и многое другое.

Обо всем этом можно узнать, изучив, например, бортовые самописцы, данные диспетчерских служб, включая военные и гражданские, результаты технического обслуживания борта.

Взрыв на борту

Две самые популярные версии, которые обсуждают в интернете, — взрыв на борту и обстрел с земли.

В пользу взрыва говорит тот факт, что самолет стал разваливаться в воздухе. Современные самолеты спроектированы таким образом, чтобы их планер выдерживал большие перегрузки. Хотя бизнес-джет — не истребитель, но даже гражданскому лайнеру приходится попадать в турбулентность.

Правда, однозначно на этот вопрос ответить могут только авиационные эксперты.

Один из фрагментов Legacy 600 был обнаружен примерно в двух километрах от места падения.

Об этом же говорят и свидетели его падения, с которыми поговорила «Фонтанка SPB».

— Одно крыло в сторону летит, а он кверху носом. Двигатели еще работали, я удивился: двигатели работали несколько секунд. А потом нос опустил и на одном крыле потихоньку так начал, как лист, ковыляться к земле, — рассказал один из них.

Информацию о взрыве в отсеке [нише] шасси, в результате которой оторвало крыло, со ссылкой на анонимный источник передает канал Shot. Согласно этой версии, отвалившееся крыло также оторвало стабилизатор (часть хвостового оперения). Кроме того, самолет моментально разгерметизировался, после чего упал.

Канал Baza, в свою очередь, пишет, что бомба могла взорваться в хвостовом отсеке в районе санузла.

Многие также восприняли как доказательство взрыва на борту информацию о том, что погибшая стюардесса Кристина Распопова перед полетом сказала родственникам, что вылет самолета по каким-то причинам задерживается. Об этом рассказал канал Baza.

Обе версии с взрывом на борту имеют свои недостатки: разместить мощное взрывное устройство в довольно тесной нише шасси трудно, а кроме того, в основании крыла, где находится эта ниша, расположен топливный бак, и самолет неминуемо бы загорелся. На видеозаписях не видно сильного воспламенения падающего самолета.

Если же взрыв произошел в хвостовом отсеке, то это не объясняет того, почему у бизнес-джета отлетело крыло. С другой стороны, хвостовая часть самолета была обнаружена отдельно от него.

Версия о неком событии на борту, в результате которого самолет потерял управление и стал разваливаться на части в воздухе, пока выглядит более обоснованной.

Информация о задержке рейса не доказывает того, что самолет мог быть заминирован — задержки рейсов могут случиться по самым разным причинам.

Обстрел с земли

Версию поражения с земли также разделяют многие комментаторы.

Газета Financial Times сообщила со ссылкой на западный источник, что самолет был сбит системой ПВО, но подробностей не привела.

Версию с поражением самолета ПВО также разделяет телеграм-канал Grey Zone, близкий к ЧВК Вагнера. Они ссылаются на «разные источники информации».

В пользу этой версии говорят сразу несколько фактов. Во-первых, белое облачко, заметное на одном из видео, может быть дымом от взрыва ракеты. Во-вторых, есть слова свидетелей, которые слышали минимум один взрыв. Наконец есть фотографии фрагментов самолета, на которых видны мелкие отверстия, которые могли быть следами от поражающих элементов ракеты.

Однако и у этой версии есть свои недостатки.

Белое облачко на небе могло быть результатом взрыва бомбы на борту. При этом в небе не видно следа от полета ракеты. Звук взрыва, который услышали свидетели, также мог быть результатом срабатывания взрывного устройства.

Отверстия на фрагментах самолета, с одной стороны, говорят в пользу версии о поражении зенитной ракетой. Однако если учесть, что самолет в момент отключения транспондера находился на высоте 8,5 км, то это должен был быть достаточно мощный комплекс. ПЗРК, который можно было бы легко спрятать после выстрела, не смог бы поразить самолет на такой высоте.

Комплексы, которые устанавливают на шасси военной техники, также далеко не всегда обладают такой высотностью. Тем не менее даже ЗРК ближнего радиуса действия «Панцирь С1» способен достать ракетой цель на такой высоте.

При этом ракета более тяжелого комплекса ПВО обладает большей мощностью. В носовой части «Боинга» рейса MH-17, сбитого над Украиной в июле 2014 года ракетой комплекса «Бук», видны гораздо более крупные отверстия, которые расположены более плотно.

У «Панциря» ракета меньше, ее боевая часть весит всего 20 килограммов, и поражающие элементы в ней тоже меньше, но все-таки окончательное суждение о природе отверстий в фрагментах упавшего самолета должны вынести эксперты.

Другие версии

Теоретически к катастрофе могли привести и остальные факторы, которые обычно рассматривают следователи — ошибка пилотирования, неисправность техники, воздействие стихии либо некачественное техобслуживание.

Хотя большинство комментаторов исключило их практически сразу, но это было сделано скорее по политическим соображениям — насильственная смерть Пригожина показалась большинству логичным завершением событий с его участием.

Большинство этих версий не может объяснить тот факт, что бизнес-джет стал разваливаться в воздухе. Embraer Legacy 600 — довольно прочный самолет, который стал участником всего одной авиакатастрофы.

29 сентября 2006 года Legacy столкнулся в воздухе с авиалайнером Boeing 737. Самолеты зацепили друг друга крылом, в результате чего оба сильно пострадали. «Боинг» разбился, погибли 154 человека. Legacy, несмотря на сильные повреждения крыла, смог совершить посадку.

Консультант по авиации Джон Стрикленд сказал BBC, что «ситуация, когда самолет падает на землю во время обычного вылета, случается чрезвычайно редко». Он охарактеризовал Embraer как компанию с «отличными показателями безопасности».

Ошибки пилотирования, которые приводят к катастрофам, как правило появляются в прессе в виде версий в первые часы после катастрофы. В момент, когда самолет перестал лететь горизонтально и стал падать, не происходило никаких сложных ситуаций.

Не сообщалось также о каких-то погодных катаклизмах.

Единственная версия, которая до сих пор не получила никакого подтверждения или опровержения, это результат технической неисправности. Однако она никак не объясняет тот факт, что самолет во время падения по сути стал разваливаться.

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