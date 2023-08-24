Bloomberg: Президент Венгрии подталкивает Орбана к перезагрузке отношений с Украиной 24.08.2023, 21:58

Виктор Орбан

фото: getty Images

Она на днях встретилась с президентом Украины.

Президент Каталин Новак взяла на себя инициативу в попытках перезагрузки отношений Венгрии с Украиной.

Об этом сообщает Bloomberg.

Она на днях встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что таким образом она пытается преодолеть дружественную Кремлю риторику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Новак заявила, что провела содержательные переговоры с Зеленским на полях Международного саммита Крымской платформы в Киеве. Зеленский, в свою очередь, заявил, что благодарен за визит и будет работать с Новаком над улучшением двусторонних отношений.

Отношения Венгрии и Украины

Bloomberg пишет, что Венгрия оказывается все более изолированной в Европейском союзе из-за попыток Орбана подорвать западные санкции против России.

Он пытался заблокировать помощь ЕС, отказывался поставлять оружие Украине и неоднократно заявлял, что «контрнаступление ВСУ обречено на провал».

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что внешнюю политику Венгрии определяет правительство, а не президент.

Что заявила президент Венгрии

Новак, которая является верховным главнокомандующим Вооруженных сил Венгрии, приняла участие в Международном саммите Крымской платформы.

Она сказала, что согласовала план из пяти пунктов, в частности присоединение Венгрии к «формуле мира», который требует от России вывода своих войск со всей территории Украины.

Новак также заявила, что они будут работать над документом по перезагрузке двусторонних отношений и усилению прав этнических венгров в Украине.

Позиция Венгрии по поводу войны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления для дискредитации Украины.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Венгрия не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции ЕС против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с Россией, а представители венгерских властей посещают Москву.

Недавно Каталин Новак посетила Закарпатскую область, встретилась с руководством ОВА, облсовета, Берегово и района.

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