Bloomberg: Президент Венгрии подталкивает Орбана к перезагрузке отношений с Украиной
- 24.08.2023, 21:58
Она на днях встретилась с президентом Украины.
Президент Каталин Новак взяла на себя инициативу в попытках перезагрузки отношений Венгрии с Украиной.
Об этом сообщает Bloomberg.
Она на днях встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что таким образом она пытается преодолеть дружественную Кремлю риторику премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Новак заявила, что провела содержательные переговоры с Зеленским на полях Международного саммита Крымской платформы в Киеве. Зеленский, в свою очередь, заявил, что благодарен за визит и будет работать с Новаком над улучшением двусторонних отношений.
Отношения Венгрии и Украины
Bloomberg пишет, что Венгрия оказывается все более изолированной в Европейском союзе из-за попыток Орбана подорвать западные санкции против России.
Он пытался заблокировать помощь ЕС, отказывался поставлять оружие Украине и неоднократно заявлял, что «контрнаступление ВСУ обречено на провал».
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что внешнюю политику Венгрии определяет правительство, а не президент.
Что заявила президент Венгрии
Новак, которая является верховным главнокомандующим Вооруженных сил Венгрии, приняла участие в Международном саммите Крымской платформы.
Она сказала, что согласовала план из пяти пунктов, в частности присоединение Венгрии к «формуле мира», который требует от России вывода своих войск со всей территории Украины.
Новак также заявила, что они будут работать над документом по перезагрузке двусторонних отношений и усилению прав этнических венгров в Украине.
Позиция Венгрии по поводу войны
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно пророссийскую позицию. Он часто делает заявления для дискредитации Украины.
Отметим, что с начала полномасштабной войны Венгрия не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции ЕС против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с Россией, а представители венгерских властей посещают Москву.
Недавно Каталин Новак посетила Закарпатскую область, встретилась с руководством ОВА, облсовета, Берегово и района.