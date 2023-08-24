Германия впервые поставила Украине ракеты для ЗРК Patriot 24.08.2023, 22:14

Также ФРГ поставила Киеву разведывательные дроны.

Германия впервые передала Украине ракеты для американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, следует из обновленного списка военных поставок на сайте немецкого правительства. Сколько именно единиц отправлено, не уточняется.

Кроме того, за неделю Германия поставила Украине десять сенсоров для беспилотников, 40 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, 16 грузовиков Zetros и 22 млн патронов.

В июне министр обороны ФРГ Борис Писториус говорил, что Германия направит Украине партию из 64 ракет для 3PK Patriot, отметив, что поставки необходимы для обеспечения «устойчивой поддержки».

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