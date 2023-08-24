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В Беларуси можно купить себе настоящую железную дорогу

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  • 24.08.2023, 22:27
  • 2,824
В Беларуси можно купить себе настоящую железную дорогу

С рельсами и шпалами.

В Беларуси есть возможность купить на торгах заброшенный участок железной дороги длиной чуть менее 300 метров. Он находится в Чашниках Витебской области, минимальная цена — примерно 208 тысяч рублей, можно в рассрочку. На объявление об аукционе комитета «Витебскоблимущества» обратили внимание «Народныя навіны Віцебска».

1 сентября на торги выставят отрезок железнодорожного подъездного и повышенного пути протяженностью 285,6 метра, который находится в Чашниках в районе дома № 157 на Ленинской улице.

Эти пути были построены в 1991 году, на торги они выставлены Чашникской ПМК-71. Вместе с отрезком железной дороги продается право 99-летней аренды земельного участка площадью 0,4921 гектара.

Начальная стоимость лота составляет 207 942 рубля 2 копейки. Правда, кроме того, новый владелец железной дороги должен будет выплатить 5218 рублей 47 копеек за подготовку лота к продаже и оформление документации.

Торги будут проходить в здании комитета «Витебскоблимущество». Покупателю даже могут предоставить рассрочку для оплаты приобретенного недвижимого имущества.

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