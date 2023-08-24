WSJ: Разведка США считает, что Пригожин погиб

WSJ: Разведка США считает, что Пригожин погиб5
- 24.08.2023, 22:38
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В разведке считают, что на борту самолета взорвалась бомба.
Разведка Соединенных Штатов Америки утверждает, что по предварительным данным руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин погиб в авиакатастрофе.
Об этом сообщает Wall Street Journal.
По информации издания, самолет, на борту которого находился глава ЧВК «Вагнер», не был сбит ракетой класса «земля-воздух». По предварительным оценкам, которые являются неполными, на борту самолета взорвалась бомба.
Среди причин крушения также рассматривают диверсию.