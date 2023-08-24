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ВСУ дронами уничтожили российскую аэроразведку и технику

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  • 24.08.2023, 22:54
  • 1,756
ВСУ дронами уничтожили российскую аэроразведку и технику

Видеофакт.

Управление стратегических коммуникаций аппарата Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины показало видео работы роты ударных дронов «РАРОГ» 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила. Военные уничтожают вражескую аэроразведку и технику оккупантов.

Аэроразведка обнаружила вражескую базу противника, где россияне спокойно передвигались без бронежилетов. После запуска вражеского «мавика» для разведки, украинские защитники нанесли удар дроном прямо по позиции операторов.

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