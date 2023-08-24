Пентагон подтвердил, что США будут обучать украинцев на F-16
- 24.08.2023, 23:33
Обучение начнется в сентябре.
Соединенные Штаты в ближайшее время присоединятся к программе обучения украинских летчиков на истребителях F-16.
Об этом на брифинге в четверг заявил представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер, передает корреспондент «Европейской правды».
Как отметил Райдер, США будут обучать украинцев пилотировать и обслуживать F-16 «в поддержку международных усилий по усилению долгосрочных оборонных возможностей Украины».
«После курсов по английскому языку в сентябре в октябре ожидается начало обучения летчиков полетам на F-16 на авиабазе Моррис в Тусоне, штат Аризона», – добавил он.