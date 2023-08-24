БАТЭ проиграл косовскому «Балкани» в раунде плей-офф Лиги конференций 24.08.2023, 23:49

Борисовские футболисты пропустили четыре мяча.

Первый матч квалификации Лиги конференций между «Балкани» и БАТЭ в Приштине завершился крупной победой чемпионов Косова – 4:1.

Балкани (Косово) — БАТЭ (Беларусь) — 4:1

Голы: 0:1 — Лаптев (10, пас — Малькевич). 1:1 — Яшаница (31, пас — Траши, с углового). 2:1 — Толяй (58, пас — Тхачи, со штрафного). 3:1 — Толяй (66). 4:1 — Тхачи (89).

БАЛКАНИ (4-3-3): Количи — Тхачи, Делова, Яшаница, Траши — Кореница (Рамадани, 92+), Куч (к), Грипши — Толяй (Потоку, 92+), Бериша, Крюэзиу (Лимай, 80).

БАТЭ (4-3-3): Кудравец — Нечаев, Хадаркевич, Бане, Жимо — Громыко (Исламович, 77), Бочеров (к), Гречихо (Шестюк, 87) — Малькевич (Подстрелов, 77), Лаптев (Антилевский, 77), Концевой.

С учетом предыдущих встреч с «Арисом» и «Шерифом» борисовский клуб потерпел четыре поражения в пяти матчах при общей разнице мячей 9-22.

Ответный матч пройдет через неделю, 31 августа, в Мезекевешде.

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