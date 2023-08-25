Пентагон: ВСУ добились прогресса на линии фронта 25.08.2023, 4:44

Украина продолжает бороться.

Украина добилась прогресса на линии фронта, но впереди трудности, заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

Об этом сообщает Guardian.

Отвечая на вопрос о текущем прогрессе Украины в войне во время брифинга, Райдер сказал: «Говоря в общих чертах, Украина продолжает бороться».

«Они добились определенного прогресса на линии фронта, но дальше будет трудно и трудности будут продолжаться», — сказал он.

Райдер добавил, что одной из причин этого являются минные поля.

«Мы сосредоточимся на консультациях с ними и обеспечении, чтобы у них было все необходимое для успеха на поле боя», — добавил он.

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