закрыть
25 августа 2023, пятница, 4:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Пентагон: ВСУ добились прогресса на линии фронта

  • 25.08.2023, 4:44
Пентагон: ВСУ добились прогресса на линии фронта

Украина продолжает бороться.

Украина добилась прогресса на линии фронта, но впереди трудности, заявил представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.

Об этом сообщает Guardian.

Отвечая на вопрос о текущем прогрессе Украины в войне во время брифинга, Райдер сказал: «Говоря в общих чертах, Украина продолжает бороться».

«Они добились определенного прогресса на линии фронта, но дальше будет трудно и трудности будут продолжаться», — сказал он.

Райдер добавил, что одной из причин этого являются минные поля.

«Мы сосредоточимся на консультациях с ними и обеспечении, чтобы у них было все необходимое для успеха на поле боя», — добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников
Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей