Рой дронов устроил самую массированную атаку на базы РФ в Крыму с начала войны 2 25.08.2023, 7:43

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По оккупантам ударили 42 беспилотника.

В ночь на 25 августа оккупированный Крым подвергся массированному удару беспилотников. Захватчики сообщили, что там было обнаружено свыше 40 БПЛА.

Очевидцы заявляли о звуках пролета БПЛА, называя их «комарами», и громкие взрывы сразу в нескольких районах.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы, публикуя соответствующие кадры, передают украинские СМИ.

По словам очевидцев, взрывы в разное время раздавались в Симферополе и районе сел Красновка и Берегово. Также громко было в Гвардейском, у мысов Меганом и Тарханкут.

Некоторые утверждали, что над селом Береговое с 02:00 до 03:10 пролетело не менее 17 БПЛА. На опубликованных в сети видео можно услышать характерный для беспилотных летательных аппаратов звук.

«В небе на Крымом сегодня ночью много комаров. Недалеко есть воинские части», – говорилось в одном из сообщений пропагандистов о громких звуках в районе села Красновка (Симферопольский район).

Оккупационные «власти» заявили об «уничтожении» нескольких БПЛА над морем. При этом они подтверждают, что ночью 25 августа в оккупированном Севастополе раздались взрывы.

В частности, гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев утверждал, что беспилотники долетели и до них, но, по предварительным данным, российские военные «обезвредили» их в районе мыса Херсонес.

Сообщается, что в Севастополе прогремело минимум 7 мощных взрывов. Их было слышно в разных районах города.

«Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

В частности, пролет дронов слышали в небе над Симферопольским районом и самим Симферополем. Очевидцы сообщили, что работу ПВО по беспилотникам слышали в районе мыса Херсонес.

Кроме того, в сети пишут, что слышали звук пролета ракеты над селом Красновка, в окрестностях которого расположены воинские части РФ.

Жители Красновки также сообщают, что рядом с селом сутки стояли военные фуры с продовольствием и топливом. Удар беспилотника якобы пришелся туда, но зацепило жилой дом осколками.

«У российских военных большой переполох», — говорят очевидцы.

«В районе от Симферополя до Перевального были слышны звуки взрывов. Также громко на Тарханкуте. Местные заявляют о большом количестве дронов в небе этой ночью», — сообщает телеграм-канал «Крымский ветер».

Атака стала самой массированной с начала войны. Ранее в сводках Минобороны РФ не фигурировала цифра в свыше 40 беспилотников.

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