ВСУ мощно продвинулись к югу от Работино: оккупанты бегут к Новопрокоповке
- 25.08.2023, 7:57
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Украинская армия идет к Токмаку.
Подразделения украинской армии продолжают продвигаться на Запорожском участке фронта, добившись новых успехов югу от населенного пункта Работино.
После освобождения села украинские подразделения начали теснить российских оккупантов на севере Новопрокоповки и в направлении Копани, ближе к линии обороны.
Об этом сообщает военный эксперт Телеграм-канала Kravchuk.
Согласно поступающей информации ВСУ расширяют плацдарм к югу от Работино, улучшив собственной позиции в трех местах.
Главной целью украинских военных на отмеченном направлении являются оккупированный Токмак - крупный железнодорожный и автомобильный узел, имеющий стратегическое значение для обороны оккупантов. Через Токмак также идет снабжение оккупированного Крыма - ВСУ стремятся перерезать линию поставок, продвигаясь к городу с нескольких направлений.