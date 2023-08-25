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ВСУ мощно продвинулись к югу от Работино: оккупанты бегут к Новопрокоповке

  • 25.08.2023, 7:57
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ВСУ мощно продвинулись к югу от Работино: оккупанты бегут к Новопрокоповке

Украинская армия идет к Токмаку.

Подразделения украинской армии продолжают продвигаться на Запорожском участке фронта, добившись новых успехов югу от населенного пункта Работино.

После освобождения села украинские подразделения начали теснить российских оккупантов на севере Новопрокоповки и в направлении Копани, ближе к линии обороны.

Об этом сообщает военный эксперт Телеграм-канала Kravchuk.

Согласно поступающей информации ВСУ расширяют плацдарм к югу от Работино, улучшив собственной позиции в трех местах.

Главной целью украинских военных на отмеченном направлении являются оккупированный Токмак - крупный железнодорожный и автомобильный узел, имеющий стратегическое значение для обороны оккупантов. Через Токмак также идет снабжение оккупированного Крыма - ВСУ стремятся перерезать линию поставок, продвигаясь к городу с нескольких направлений.

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