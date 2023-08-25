25 августа независимость Беларуси стала законом 2 25.08.2023, 8:09

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32 года назад Верховный Совет БССР принял историческое решение.

25 августа 1991 года Верховный Совет БССР придал Декларации о государственном суверенитете Беларуси статус конституционного закона.

Тем самым было объявлено верховенство белорусских Конституции и законов над так называемыми «союзными».

Голосование состоялось на сессии, которая была созвана сразу после поражения августовского путча в Москве. Под давлением депутатской оппозиции БНФ во главе с Зеноном Позняком большинство депутатов Верховного Совета проголосовали за независимость Беларуси де-юре. Де-факто Беларусь приобрела независимость в декабре 1991 года, после подписания Беловежских соглашений, итогом которых стал развал Советского Союза.

В Беларуси 25 августа официально не отмечается, а, например, в Украине именно это событие (Декларация обрела статус конституционного закона) отмечается как государственный День Независимости.

Начало внеочередной сессии Верховного Совета 12 созыва, на которой была объявлена независимость Беларуси, 24 августа 1991 года (с флагом – Валентин Голубев, Зенон Позняк, Ольга Голубович).

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