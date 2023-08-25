В трех областях России прогремели взрывы: беспилотники атаковали важную авиабазу 1 25.08.2023, 8:14

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Московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» закрыли.

В ночь на пятницу, 25 августа, в Курской, Калужской и Тульской областях страны-агрессора России прогремели взрывы. Из-за этого над московскими аэропортами «Внуково» и «Домодедово» закрыли воздушное пространство.

Об этом сообщили российские пропагандистские издания в Telegram. Как отмечается, прилеты и вылеты самолетов задерживаются. Был введен план «Ковер», передает obozrevatel.com.

В сети публиковали кадры из Курской, Калужской и Тульской областей, на которых слышно громкие звуки и следы в небе, вероятно, от работы ПВО страны-агрессора.

Жители Калужской области утверждают, что в городах Обнинск и Малоярославец слышали по меньшей мере 3-4 звука взрывов. В сети появились первые видео «хлопка» в России.

В Калужской области РФ взрывы прогремели в районе аэродрома «Шайковка». Там находятся борта стратегической авиации оккупантов Ту-22м3.

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