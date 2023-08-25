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Кадыров спустя сутки отреагировал на гибель Пригожина

  • 25.08.2023, 8:19
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Кадыров спустя сутки отреагировал на гибель Пригожина

Глава Чечни рассказал о своей просьбе к основателю ЧВК незадолго до ликвидации.

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил сожаление по поводу смерти основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина и назвал это событие «большой утратой для всего государства». По его словам, главарь боевиков внес большой вклад в проведение российской войны против Украины.

Об этом сообщают российские СМИ.

Кадыров утверждает, что долго дружил с Пригожиным и содействовал «в некоторых вопросах» по Ливии и Африке.

«Евгений Викторович был очень активен для своих лет, был важной персоной государственного масштаба. Но в последнее время он либо не видел, либо не хотел видеть полную картину происходящего в стране. Я просил его оставить личные амбиции в угоду делам первостепенной государственной важности. Все остальное можно было решить потом. Но такой уж он был, Пригожин, со своим железным характером и желанием добиться своего прямо здесь и сейчас», – добавил он.

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