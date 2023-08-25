Российский пропагандистский фильм провалился в минском прокате 1 25.08.2023, 8:25

3,198

На премьеру пришли четыре человека, включая доносчицу Бондареву.

Известная пророссийская активистка Ольга Бондарева пришла на премьеру российского фильма «Свидетель» и обнаружила себя в окружении знакомых. Всего картину решили посмотреть четыре человека. Теперь Бондарева недовольна директором «Киновидеопроката», сообщает zerkalo.io.

«Премьера фильма «Свидетель». Пустой кинозал и только 4 зрителя. Которые друг друга прекрасно знают! Какой маленький Минск. Какая «обалденная» реклама фильма, который нужно показывать всем!», — написала доносчица.

«Спасибо, новый директор «Киновидеопроката»! Хорошо хоть на афишах его еще можно найти. Если спецом искать», — добавила она.

Рейтинг фильма «Свидетель» на IMDB — ровно один балл из десяти. На «Кинопоиске» оценки нет, она еще формируется.

«Свидетель» — картина про бельгийского скрипача, который 24 февраля просыпается в Киеве от взрывов из-за начала войны.

«События специальной военной операции приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций. Теперь его главная цель не просто выжить, а донести правду до всего мира. Ведь правда сильнее страха», — говорится в описании.

«Это чистая пропаганда. Можно сказать совсем просто: если вы за последние полтора года хотя бы раз включали любой российский телеканал, то вы более-менее представляете себе, что такое фильм «Свидетель», — рассказал «Настоящему времени» кинокритик Иван Филиппов. — Это «укронацисты», украинские военные с нацистской символикой, трагедия в Краматорске, в которой виновата только Украина, это хаос первых дней «специальной военной операции» в Киеве, где якобы нету никакой угрозы и на город не падают никакие ракеты. Зато там якобы есть мародеры и ужасные киевляне, которые ищут всюду российских предателей».

Напомним, деятельность доносчицы Бондаревой привела на скамью подсудимых многих белорусов. Из-за нее в заключении оказался и умерший впоследствии политзаключенный художник Алесь Пушкин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».