Бойцы РДК предложили «вагнеровцам» начать новый марш на Москву 5 25.08.2023, 8:43

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Боевиков призвали перейти на сторону Украины и отомстить за казнь Пригожина.

В Русском добровольческом корпусе на фоне гибели главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сделали новое заявление. Бойцы призвали «вагнеровцев» перейти на сторону Украины и таким образом отомстить за его «казнь».

Соответствующее видеообращение РДК опубликовал в своем Telegram-канале. Бойцы отметили, что обращаются к наемникам ЧВК «Вагнер», для которых «слова верность и честь имеют смысл и значение».

«Судя по всему, вчера были цинично казнены ваши командиры и отец-основатель. То, что их убили по распоряжению представителей высшего эшелона власти РФ, очевидно каждому. Поэтому сейчас у вас есть непростой, но довольно логичный выбор: либо стать в стойло МО РФ на службу убийц ваших командиров, либо сохранить свою честь и отомстить их палачам, перейдя на сторону Украины», – заявили в РДК.

Там добавили, что призывают в свои ряды тех «вагнеровцев», которые не совершали военных преступлений на территории Украины.

«Мы предлагаем вам вступить в наши ряды и сначала завершить эту кровопролитную мясорубку т. н. «СВО», а потом снова отправиться маршем на Москву, но на это раз не останавливаться в 200км от МКАДа, а дойти до конца!» – заявили бойцы РДК.

Они подчеркнули, что в случае добровольного перехода «вагнеровцев» на сторону Украины ВСУ и МО Украины гарантируют им безопасность и достойные условия.

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