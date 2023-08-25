На резонансном видео спецназа ГУР в Крыму заметили важный момент 25.08.2023, 8:52

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Боеспособность российской армии вызывает сомнения.

Информация о том, что украинские разведчики высадились в Крыму и провели на захваченном полуострове спецоперацию, наделала шума в сети. Однако военный обозреватель Александр Коваленко обратил внимание не на профессионализм украинских военных, а на нетипичную работу вражеского Су-30.

Свое мнение он озвучил в Telegram-канале. По его словам, эти кадры ставят под сомнение «полную боевую готовность» россиян.

Так, на 3-минутном ролике запечатлен обстрел украинских бойцов российским истребителем Су-30СМ. Истребитель направили, скорее всего, для перехвата украинских спецназовцев. Но вместо того, чтобы использовать ракеты или бомбовое вооружение, истребитель оккупантов обстреливает катер 30-мм автоматической пушкой ГШ-30-1.

Все бы ничего, но это штатное оружие самолета предназначено для ближнего боя. Эффективная дальность применения пушки не больше 1 200 метров, в то время как максимальная составляет 1 800 метров. Это говорит о том, что у россиян не все хорошо с боеспособностью.

«То есть для того, чтобы применить пушку, Су-30 должен был войти в максимально экстремальную зону поражения из ПЗРК! Из чего возникает вопрос, а как же ракетное и бомбовое вооружение? То, что высокоточное и не имеющее аналогов в мире? Абсурдное применение Су-30 вызывает вопросы об их полной боеготовности и даже больше… боеспособности», — резюмировал Александр Коваленко.

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