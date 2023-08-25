ВСУ разгромили военную базу россиян в Токмаке 25.08.2023, 9:10

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Мощный взрыв прогремел в подразделении 58-й общевойсковой армии РФ.

В оккупированному Токмаке на Запорожье мощный взрыв прогремел на военной базе российских оккупантов. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Токмак. Обстрел командного пункта и места размещения техники одного из подразделений 58-й общевойсковой армии ВС РФ», - пишет канал «Токмак это Украина».

На опубликованных кадрах видно грибовидное облако дыма, которое вздымается после первоначального взрыва. Также с того же места начинает подниматься густой черный дым. В момент съемки хорошо слышен пролет, вероятно, еще одной ракеты, что заставило оператора немедленно упасть на землю.

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