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Автобус из Беларуси съехал в кювет в Калужской области РФ

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  • 25.08.2023, 9:14
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Автобус из Беларуси съехал в кювет в Калужской области РФ

Пассажиры говорят, что их «подрезала» фура.

Автобус из Беларуси, в котором находились 25 пассажиров, частично съехал в кювет в Калужской области в России, об этом сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

«Один эвакуатор не смог вытащить массивный транспорт, сейчас ждут прибытия второго. Пассажиры ждут возможности продолжения пути в кафе рядом. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Людям предложена вся необходимая помощь, но пока в ней потребности нет. Когда ситуация разрешится, напишу. Затруднения движения на трассе незначительны», — сообщил он.

Судя по всему, пострадавших нет.

На видео, опубликованном в телеграм-канале Калиничева, одна из пассажирок говорит, что автобус «подрезала» фура: «Еще б чуть-чуть и мы бы упали». Пассажирам и водителю удалось самостоятельно покинуть салон.

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