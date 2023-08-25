Автобус из Беларуси съехал в кювет в Калужской области РФ

Автобус из Беларуси съехал в кювет в Калужской области РФ2
- 25.08.2023, 9:14
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Пассажиры говорят, что их «подрезала» фура.
Автобус из Беларуси, в котором находились 25 пассажиров, частично съехал в кювет в Калужской области в России, об этом сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев.
«Один эвакуатор не смог вытащить массивный транспорт, сейчас ждут прибытия второго. Пассажиры ждут возможности продолжения пути в кафе рядом. На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Людям предложена вся необходимая помощь, но пока в ней потребности нет. Когда ситуация разрешится, напишу. Затруднения движения на трассе незначительны», — сообщил он.
Судя по всему, пострадавших нет.
На видео, опубликованном в телеграм-канале Калиничева, одна из пассажирок говорит, что автобус «подрезала» фура: «Еще б чуть-чуть и мы бы упали». Пассажирам и водителю удалось самостоятельно покинуть салон.