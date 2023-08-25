Под Минском фирма под видом дорогой рыбы продавала крашеного «бедного родственника» 25.08.2023, 9:39

И заверяла, что так даже вкуснее.

Частному предприятию под Минском заказали производство полуфабрикатов из форели. Но форели на складе не нашлось, и трое руководителей решили вместо нее сбыть клиенту более дешевую кету, которую покрасили «под лосось». Теперь их будут судить по уголовным статьям. Об этом рассказал представитель Следственного комитета Александр Суходольский, сообщает «Минск-Новости».

В мае прошлого года на предприятие в Минском районе, которое занимается производством рыбной продукции, поступили заявки на изготовление и реализацию полуфабрикатов кусковой соленой форели.

Сырья в достаточном количестве там не оказалось. Но начальник производственно-складского комплекса вместе с заместителем главного технолога и замом технолога пораскинули мозгами и придумали выход: под видом форели организовать производство кеты.

Эта рыба тоже из семейства лососевых, но более дешевая. Однако после посола кета почти полностью теряла присущий ей розовый цвет, и это выдавало подделку. Тут на помощь пришли знания и опыт главного технолога, которая предложила в соляной раствор добавить комплексную пищевую добавку «краситель под лосось».

Пробная партия не вызвала подозрений у заказчика, и схему поставили на поток. В течение месяца на предприятии произвели почти 2,2 т окрашенной кеты, которая на этикетках значилась как «Форель радужная». Навар организации превысил 9,34 тысячи рублей (более 11,2 тысячи рублей с НДС).

Когда все раскрылось, троица принялась оправдываться, заявляя, что кета обитает в дикой природе, это более чистая рыба и по пищевой ценности не уступает и даже превосходит филе турецкой форели, из которой якобы производилась продукция. А красители и вовсе разрешены для производства полуфабрикатов.

Однако их доводы не произвели впечатления на следователей. В отношении всех троих возбудили уголовное дело за распространение заведомо ложной информации, вводящей в заблуждение потребителей относительно качества, состава, способа изготовления и иных характеристик продукции (ч. 1 ст. 250 УК, санкция статьи — штраф, арест, исправительные работы или ограничение свободы до двух лет). А на начальника производственно-складского комплекса — еще и за превышение полномочий (ч. 2 ст. 426 УК, наказание — лишение свободы от двух до шести лет).

Фигуранты полностью возместили доход, полученный преступным путем.

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