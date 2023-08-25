«Муж привык, что к любым сборам надо прибавить еще час» 6 25.08.2023, 9:58

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Белоруски рассказали, сколько времени в день тратят «на красоту».

«Белорусские девушки — топ, давайте честно. Можно было бы утверждать, что это все исключительно призы в генетической лотерее, но реальный мир устроен сложнее, и периодически нужна помощь в виде ритуалов красоты», — пишет onliner.by.

Журналисты нашли девушек, которые сделали уход за собой своей второй работой и ни разу не пожалели.

«Муж привык, что к сборам надо прибавить час»

Мария Рокстар — визажист и стилист, а еще учит красивому всех желающих. Любовь к баночкам и ритуалам красоты появилась у нее давно, еще в студенчестве.

— С чего все началось? У меня была достаточно проблемная кожа, акне. Это была прямо боль. Приходилось проводить время у зеркала, все скрывать. Постепенно это стало жизненно важным ритуалом и способом добиться большей уверенности в себе.

Проблема с акне решилась, а интерес к уходу за собой остался. Сначала это было частью домашних дел, а потом кардинально изменило жизнь девушки. До того, как стать визажистом, Мария работала логистом в Белорусской калийной компании. Во втором декрете поняла, что хочет заниматься чем-то для души.

— А краситься я всегда любила и покупала много баночек. Сначала училась, как и многие, по роликам на YouTube, а потом поняла: хочу заняться этим серьезно и профессионально. В итоге могу сказать, что обожаю эту работу — учить макияжу для себя, преподавать для других визажистов, делать гайды по косметическим продуктам.

Любимые образы Марии как визажиста — яркие и дерзкие, подчеркивающие индивидуальность. Но и сияющий нюд тоже не проблема.

— Суть моего бренда — триумф женственности через отсутствие правил. Я люблю индивидуальность, и так сложилось, что ко мне приходят за чем-то ярким и нестандартным. Я всегда поддерживаю, основа моей работы — видеть красоту во всех женщинах и подчеркнуть ее. Если с моим макияжем девушки станут увереннее, будут чувствовать себя красивее и найдут в себе изюминку, буду очень рада.

Уход у девушки преимущественно домашний, рабочий график часто не позволяет вырваться куда-то на несколько часов. Но найти время на ритуалы красоты — это обязательно.

— Время, когда ты встала рано утром, все еще спят, а ты идешь умываться, — для меня это чистый кайф. Еще обожаю чистить зубы, могу делать это до 5—10 минут утром и вечером. Да, я прям фанатик!

Лайфхак для тех, кому утренние пробуждения даются сложнее, — ice ball. В шарик заливается вода, ночь в морозилке, утром можно пользоваться.

— Еще после акне для меня очень важны чистота и гигиена: чистые наволочки, одноразовые полотенца для лица, всегда чистые кисти и спонжи. Такой же подход обязательно применяю и в работе.

На уход у Марии обычно уходит больше времени, чем на макияж. Да, это волшебные руки и скорость визажиста, но не только. Без правильного ухода не получится красивой холеной кожи, которую все так любят в макияже, объясняет девушка. Макияж никогда не будет смотреться как надо без подготовки кожи.

— К косметологу не ходила года полтора-два, но уход обязателен, — говорит девушка.

Очищение, тонизирование, увлажнение — базовые этапы. Уход подбирается в зависимости от сезона и того, в каком состоянии кожа.

— Поэтому в кейсе каждого визажиста есть куча уходовых продуктов для разных типов кожи. С клиентами на подготовку кожи может уходить до 30 минут, это залог хорошего макияжа.

Не просто тоник и крем, а многоступенчатый уход: сначала мицеллярка, потом тоник, тонер, в летний период актуальны эссенции, потом закрепляю все кремом с гелевой текстурой или эмульсией. И только после этого приступаю к макияжу.

Утренний уход без декоративной косметики занимает обычно 20—25 минут, вечерний — это еще более объемная работа.

— Обожаю чистую увлажненную кожу! Даже не всегда хочется краситься, но все-таки делаю это, ведь я работаю с людьми и несу фирменный знак визажиста. Так что макияж у меня каждый день.

Для рабочей косметички покупаю больше люкс по понятным причинам: люди хотят его видеть, когда идут ко мне за определенную сумму. Если говорить об уходе, сейчас даже средний сегмент вышел на новый уровень. Чтобы купить самое необходимое, можно уложиться рублей в 300—350.

Маски и сыворотки у девушки в любимчиках, а вот домашний массаж для лица не зашел — как-то покупала курс, но безрезультатно. Сейчас максимум — поприхлопывать по лицу, смеется Мария.

— Хотелось бы изменить что-то в своей внешности?

— На данный момент не хотела бы ничего менять. Если честно, меня все устраивает, я не то чтобы за инъекции. Губы у меня сделаны, но я к этому отношусь ровно. Других уколов боюсь, не знаю, чем это может закончиться. Сейчас много аппаратных процедур, массажей для лица, можно поправить осанку и лицо изменить — в это я верю. А в целом, когда женщины стареют красиво, у меня это вызывает большое уважение.

По всем уходовым продуктам девушка консультируется с косметологом и проверяет на себе: люкс — это не панацея, не все, что хорошо прорекламировано, будет подходить для каждой кожи, поэтому надо знать нюансы.

Вот супермастхэвы от Марии, проверенные не раз в личной и рабочей косметичке.

Эссенция от Payot с васильком как промежуточный этап между тонизированием и финишным увлажнением кремом. Вывод Марии: подходит абсолютно для любого возраста и любого типа лица.

Крем для век. Проверен, работает.

Пилинг-пэды для себя и клиентов. Подготавливают кожу перед нанесением макияжа. Не подойдут для кожи с воспалениями и поврежденной кожи. Девушка перепробовала много брендов, на фото любимые.

Сыворотка Clarins. Комментарий от Марии: роскошь на грани разорения, но очень классная. Продукт особенно хорош в сезон отопления.

Маска для губ. На самом деле средство для сосков, но более работающего продукта в этой категории пока не нашлось.

Из белорусской косметики визажист использует туши, неплохими считает тоники и тонер от производителя Masstige.

Для ухода за телом отдельная полка с кремами и скрабами.

— Если по поводу составов для лица я очень заморачиваюсь и все изучаю, то здесь уже другой подход: хочется, чтобы вкусно пахло и блестело, — улыбается Мария.

И нет, это еще не все. Шампунь, маски и сыворотки — это базовый курс ухода за волосами. Чаще всего девушка делает укладку на брашинг с объемом либо тугой хвост: все-таки с распущенными волосами на работе не очень удобно.

— Обожаю круглую расческу и фен и могу создать вау-эффект без Dyson. С моей длиной волос и густотой укладка занимает 25 минут.

— Сколько времени в целом нужно для сборов?

— С укладкой и полным апгрейдом, думаю, и до двух часов. Если выходные, то могу провести так хоть полдня, делая все в спокойном и медленном режиме, и от этого я получаю большое удовольствие. Воскресенье у меня банный день, когда в ход идут и маска, и патчи, а муж на это посматривает.

К счастью, никаких разногласий дома это не вызывает, это не та история, где приходится делить ванную с боем или спорить из-за баночек.

— Муж уже привык. Если мы куда-то идем вместе, он просто прибавляет час, а то и полтора с учетом того, что мне нужно собраться. Мы живем в такое время, что постоянно находимся в гонке, я хочу замедлиться и получить удовольствие, а муж уже свыкся с этим, — улыбается Мария.

И даже более того — сам приобщился к «колдовским баночкам», насчет которых шутил.

— Заметила, что муж иногда берет мои увлажняющие крема, говорю: «Давай и тебе купим». Лосьоны после бритья, гели для волос — он теперь минут 20—25 точно так же проводит в ванной. Я сказала, что он очень похож на Мэтью Макконахи, поэтому муж стал отращивать такие же волосы и укладывать их, как в фильме «Джентльмены». И мне все это очень нравится! Считаю, что мужчины тоже должны хорошо выглядеть.

Основное «правило красоты» от Марии — каждой девушке и женщине надо любить себя, находить время для себя и своих ритуалов.

— Залог успеха — научиться любить себя трепетно и нежно. Призываю всегда девчонок уделять себе время. В мире нет ничего прекраснее женской половины, и я верю, что мы можем все.

«Чтобы выйти из дома, надо пять баночек»

Елизавета Соловьева ведет бьюти-блог в Telegram, но любовь к этой сфере появилась задолго до первого поста в нем. До того, как полностью уйти в блогерство, девушка работала SMM-менеджером, чаще всего сотрудничала с салонами и другими бьюти-проектами, а еще снималась для брендов как модель. Так почему бы не уйти в бьюти-сферу окончательно? Сейчас девушка уверена: это правильное решение.

— Меня часто спрашивали, какими продуктами для лица и волос я пользуюсь. В Instagram я уже вела отдельную вкладку с бьюти-продуктами, но понимала, что это не те масштабы. Всегда интересовалась этой темой, поэтому решила завести блог в Telegram. Я не очень люблю называть себя блогером, но это действительно та работа, которая мне нравится. Мне часто пишут, что я мотивирую людей ухаживать за собой, и это классно.

Рабочий день часто начинается со съемки своей утренней рутины или теста продукта. Во время завтрака ролик нужно смонтировать и выложить, ответить подписчикам, распланировать следующие посты. Контент нужен каждый день, поэтому у блогеров нет выходных, улыбается Елизавета.

Хотя в блоге девушка часто показывает свой уход и делает макияж, в жизни больше времени занимают технические вещи вроде работы с видео.

— Макияж занимает 10 минут, укладка — 15. Естественно, когда у меня есть много времени, этот процесс растягивается, потому что я получаю очень большое удовольствие от ухода за собой.

Люблю массажи, уход за волосами, маникюр и педикюр. Это классика, как оплатить «коммуналку», должно быть постоянно, и от этого никуда не деться. На маникюр и педикюр уходит 200 рублей в месяц, раз в два месяца к парикмахеру — это еще 300 рублей.

Если включать массаж и другие процедуры, на красоту может уйти часов четыре-пять в день. Маникюр, педикюр, уход за волосами — для всего этого нужно выделить время. Понятно, что не каждый день нужны часы, я стараюсь совмещать с другими делами, не только лежать с маской, но и делать что-то параллельно.

Базовый уход, с которого начитается день, обычно подразумевает очищение и увлажнение кожи. Патчи — каждое утро, тканевая или кремовая маска — по ситуации. Из обязательных вещей, от которых было бы сложно отказаться, Елизавета называет увлажняющие крема для тела и для лица и консилер.

— Я не тот человек, у которого 500 этапов ухода, просто нужно хорошо очистить кожу и увлажнить, иногда даже лучше не переусердствовать с продуктами.

— Сколько баночек нужно, чтобы выйти из дома?

— Крем для лица, крем для зоны вокруг глаз, патчи, маска, сыворотка — получается, пять баночек? А говорила, что надо минимум, — шутит Елизавета. — А если серьезно, могу умыться водой и нанести крем, если у кожи нет дополнительных потребностей.

Макияж делаю под настроение — могу накраситься на рынок и не накраситься на встречу. Мне нравится сам процесс: я обязательно сажусь за косметический столик (не крашусь стоя), раскладываю все баночки. Могу и за 10 минут все сделать, но нравятся процесс и эмоции.

Сколько продуктов уже протестировано, Елизавета не считала, но у нее есть свои фавориты. Насчет самой дорогой баночки: как-то хотелось крем за 850 рублей, но удалось поймать его на скидке вдвое дешевле.

По версии девушки, лучшая маска-энерджайзер и пенка.

Лосьон Biologique Recherche («Когда перестаю пользоваться, всегда думаю, что надо снова к нему вернуться»).

Фавориты из декоративной косметики от Chanel.

Проверенные консилеры Nars и Yves Saint Laurent.

Радикальных экспериментов с внешностью у Елизаветы не было, так вышло, что самое масштабное изменение произошло с цветом волос.

— Давно хотела, но боялась. А потом в один момент все случилось просто по щелчку пальцев. Карты так совпали, что за день записалась и сделала. Но когда меня развернули к зеркалу, подумала: кто это вообще? Настолько было непривычно. А сейчас не вижу себя по-другому.

Подкалывала в губы 0,5 миллилитра и готова повторять это раз в два года, мне нормально.

Кстати, многие считают, что у меня виниры. Если так думают про мои настоящие зубы, значит, они у меня хорошие, — улыбается Елизавета.

— Есть какой-то отдельный бюджет на красоту?

— Страшно считать, потому что скажу честно: я бьюти-маньяк, для меня это не просто баночки, а нереальное удовольствие. Я люблю красивые вещи с хорошим составом, а они зачастую дорогие.

Многие средства присылают на обзор бренды, бывает такое, что отправляю маме по три килограмма косметики, делюсь с подругами, бабушками: самой использовать все это просто нереально.

Раньше покупала много, теперь для меня лучше взять что-то одно, но проверенное, чем много бюджетных средств. Я должна увидеть, что это прям вау, изучаю отзывы. Осознанно подхожу к потреблению, не беру все подряд.

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