Анатолий Котов: Лукашенко жестко поставили на место 25.08.2023, 10:10

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Анатолий Котов

Никакой он не «переговорщик» и не «спаситель России».

Политолог Анатолий Котов в комментарии UDF отметил, что Александр Лукашенко «получил однозначный сигнал после убийства главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина – никакой он не переговорщик и не спаситель России».

«Его гарантии не стоят абсолютно ничего. То, что он был на второстепенных ролях, теперь получило официальное подтверждение. Его использовали, точнее территорию страны, которую он в некоторой степени контролирует. Лукашенко унизил своего старшего брата во время мятежа. Теперь его жестко поставили на место», – считает Котов.

По его мнению, вагнеровцам пока некуда уходить.

«Лукашенко в текущей ситуации будет хотеть от них избавиться, так как они станут еще менее управляемыми. Важный вопрос, кто им будет платить. Режим жадный, а Россия может себе позволить подвесить этот вопрос и наблюдать за тем, как мечется Лукашенко, у которого на территории злые наемники с оружием», – полагает Котов.

Он добавил:

«Это еще большая степень зависимости от Кремля. Поводок стал короче и с шипами. Скорее всего Лукашенко будет искать встречи с Путиным, чтобы как-то договориться о выводе из Беларуси. Ведь теперь лагерь нужно брать под охрану, отвлекая значительные ресурсы».

По мнению Котова, вагнеровцы превращаются в еще больший фактор нестабильности в регионе.

«Или по своей воле или по указке из Москвы они могут совершить провокацию на границе, попытаться ее перейти. И тогда граница закроется. Лукашенко будет в полной изоляции», – отметил Котов.

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