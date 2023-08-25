Гиркин озвучил свою версию ликвидации Пригожина 25.08.2023, 10:09

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Игорь Гиркин (Стрелков)

Диверсант назвал нескольких «игроков», заинтересованных в падении самолета.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) выразил сомнение, что Евгений Пригожин был убит по приказу Владимира Путина. Такое заявление появилось в телеграм-канале Гиркина с уточнением, что оно было передано через адвоката, передает УНИАН.

«Я считаю, что вероятная причастность президента – мизерна, примерно на уровне вероятности техногенной катастрофы. Вероятность террористического акта со стороны Украины или Запада еще менее вероятна», – говорится в заявлении.

Также Гиркин (если это действительно его слова) выдвигает предположение, что гибель Пригожина может быть «зачисткой ключевых свидетелей». Правда, не уточняется, кто именно может проводить такую «зачистку», если Путин ни при чем. Еще одно предположение Гиркина: ликвидация Пригожина – это «личная месть со стороны высокопоставленных военных».

«Я не могу сказать, что огорчен, поскольку Пригожин являлся не только моим врагом лично, но и по большому счету – врагом России. И его опасность оставалась все еще очень высокой. Вместе с тем, то, что произошло, не может вызывать у меня никакой положительной реакции, так как является очередным свидетельством дальнейшего углубления смуты в России», – заявил Гиркин.

Он подчеркнул, что Пригожина надо было судить, а не устранять.

«Теперь он не сможет дать показания. Возвращаются лихие 90-е, а это очень опасно и чревато», – резюмирует Гиркин, который сам был осужден Гаагским судом за сбитый малайзийский Боинг.

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