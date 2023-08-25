Данилов: В России начался процесс транзита власти 1 25.08.2023, 10:17

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Алексей Данилов

Глава СНБО Украины считает, что Путин теряет управление страной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что смерть главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина является началом процесса транзита власти в России.

В интервью «Радио Свобода» он отметил, что «бунт» наемников в июне не мог происходить без поддержки российских силовых структур.

«Пригожин не был сумасшедшим, чтобы он сам решил устроить этот марш. Те люди, которые давали ему указания двигаться на Москву, они остановили его. Более того, все, что происходит, еще будет иметь последствия. Это не окончание всех этих вещей, которые будут происходить в России», — подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, президент РФ Владимир Путин, вероятно, теряет управляемость страной.

"И я еще раз могу подчеркнуть, что фрагментация России началась и она уже идет. Когда Запад не хочет на это обращать внимание, не хочет к этому готовиться, это большая ошибка. И им нужно понять, что это произойдет независимо от их желания», — добавил Данилов.

Он также опроверг мнение о том, что убийство Пригожина укрепит власть Путина.

"Это совсем не соответствует действительности. Ничего здесь такого нет. Более того, это удар по самому Путину. Если в России с гражданских аэродромов вылетают самолеты, с которыми что-то происходит в воздухе, имейте в виду, что в этой стране что-то происходит не так», - подытожил Секретарь СНБО.

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