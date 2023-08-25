Кристина Тимановская пробежала 200 метров с символическим результатом 23.34 и потеряла сознание 2 25.08.2023, 10:44

6,202

Белоруска примет участие в еще одной эстафете на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште.

В полуфинале на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште белоруска, выступающая за Польшу, Кристина Тимановская прибежала 8-й и не попала в финал, но показала символический результат — 23.34 секунды.

«Это спорт. К сожалению, я потеряла сознание после финиша и ничего не помню, — написала в своем инстаграме Кристина. — После 150 метров все было как в тумане».

На дистанции 100 метров Тимановская также не сумела пробиться в финал.

Осталась для Кристины только одна дисциплина: эстафета 4 по 100 метров.

Чемпионат мира закончится в воскресенье.

Кристина Тимановская во время Олимпийских игр в Токио в 2021 году раскритиковала руководство белорусской команды за то, что ее вместе с другими спортсменками хотели поставить бежать эстафету на той дистанции, которую она никогда не бегала (она заявлялась на 100 и 200 метров).

После этого ее отстранили от соревнований и пытались вывезти в Беларусь, но она отказалась покинуть Японию и попросила международную защиту. Позже спортсменка переехала в Польшу и получила гражданство этой страны.

Статья 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (в новой редакции это уже 24.23) определяла нарушение «порядка организации или проведения массовых мероприятий».

По этой статье в 2020-2021 годах прошли тысячи человек. Также в 23 часа 34 минуты запускались фейерверки и салюты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».