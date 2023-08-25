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В Крыму разгромили большое скопление россиян из гвардейской бригады береговой охраны

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  • 25.08.2023, 10:52
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В Крыму разгромили большое скопление россиян из гвардейской бригады береговой охраны

Удар нанесен по базе в Перевальном Симферопольского района.

В селе Перевальное Симферопольского района сообщают о «прилете». Там дислоцируется 126-я отдельная гвардейская бригада береговой обороны ЧФ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Местные сообщают, что вследствие «прилета» умерло трое оккупантов, также очень много раненых. Пострадавших привезли в симферопольский госпиталь на ул. Горького.

Напомним, что сегодня ночью в нескольких районах Крыма прозвучали взрывы, а Минобороны РФ заявило о якобы атаке 42 дронов.

Кроме того, вчера украинская разведка высадилась в Крыму. Возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут произошла битва в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.

Украинские разведчики также вывесили в Крыму украинский флаг.

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