Близкий к российским силовикам телеграм-канал: Пригожину запретили менять самолет перед вылетом 25.08.2023, 11:15

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Погибший главарь «Вагнер» был помешан на конспирации и всегда делал это во время перелетов.

Близкий к российским силовикам телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщил о странном запрете, полученном погибшим главарем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным накануне последнего выдела его бизнес-джета.

По словам собеседника ВЧК-ОГПУ, главарь наемников Пригожин был помешан на конспирации и во время перелетов по несколько раз менял самолеты и маршруты. Однако незадолго до гибели подобная практика была отменена по настоянию властей.

Как сообщает источник, до недавнего времени Пригожин требовал от пилотов максимально путать маршруты. К примеру, в точку назначения он летел на одном самолете, возвращался уже на другом. В промежутке оба судна разлетались на разные закрытые аэропорты.

А когда заказывал маршрут, например, в Жуковский, мог взять и без уведомления Росавиации полететь на запасной аэродром в Пулково. А другой борт, наоборот, отправить в Подмосковье. Так было даже после мятежа.

Однако, недавно «Росавиация» и ряд других служб пригрозили большими проблемами МНТ-Аэро и категорически запретили самолетам Пригожина менять маршруты, а также требовали лететь, как планируется изначально.

Кроме того, после каждого полета Пригожин требовал уничтожать пассажирские манифесты – списки всех лиц, которые были на борту. Это тоже перестали делать буквально недавно.

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