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«Ник и Майк»: Лукашенко перешел в ранг ненужных свидетелей

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  • 25.08.2023, 11:32
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«Ник и Майк»: Лукашенко перешел в ранг ненужных свидетелей

Диктатор слишком много знает об устранении «друга Жени».

Кейс с ликвидацией Евгения Пригожина имеет еще один аспект, пишет телеграм-канал «Ник и Майк»:

— «Окурок» (Путин — ред.) проводит чистки ближнего круга на предмет полной лояльности. Те, кто в него вошел и поучаствовал в различных авантюрах, должны демонстрировать преданность. Или переходят в ранг «ненужных свидетелей».

Зачистки в силовом секторе означают, что «Окурок» не так уж уверен в позитивном для себя исходе войны против Украины. И начал превентивно убирать тех, кто точно много знает, может переметнуться и рассказать кучу всего интересного. Отставки, несчастные случаи, тюрьма и показательные казни, — почти полный набор инструментов, который есть в арсенале «Окурка».

Чем очевиднее будет провал на фронте, тем все большее количество «ненужных свидетелей» будет появляться.

«Синепалый» (Лукашенко — ред.) тоже много знает. И с лояльностью у него проблемы. А ведь есть еще куча недовольных «гарантом» людей с оружием. Мы также отмечаем, что эту почву красиво подогревают вбросы о том, что за устранением «друга Жени» стоит сам «Синепалый».

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